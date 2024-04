IL PIZZINO SPOT di Urgo: Cercasi Zerbin Potrebbe essere una straordinaria mezzala alla Zielinski, se qualcuno ci lavorasse e ci credesse...

La partita contro il Monza ha restituito agli azzurri un briciolo di dignità, al netto dei macroscopici errori di Raffaele Palladino, che sembra proprio non gradire Alessio Zerbin (forse per non valorizzarlo più di tanto) e che per questo e molto altro mi sembra col passare delle giornate essere sempre meno da Napoli. A proposito del bravo calciatore novarese e alla faccia di tutto questo rimestare nel torbido che sono i prestiti approssimativi e senza garanzia alcuna di gioco, dico che Zerbin potrebbe essere una straordinaria mezzala alla Zielinski, se solo qualcuno ci lavorasse e ci credesse.