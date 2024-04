Napoli: Juan Jesus in gruppo, le ultime su Politano Domenica (ore 12.30) la sfida contro il Frosinone al "Maradona"

In mattinata allenamento per il Napoli al training center di Castel Volturno. Juan Jesus ha lavorato in gruppo, mentre Matteo Politano ha svolto una parte di allenamento con i compagni di squadra per poi sviluppare lavoro personalizzato in campo. L'esterno offensivo capitolino appare pronto all'accelerazione nelle prossime ore per rientrare nei giochi di formazione verso domenica, quando il Napoli ospiterà il Frosinone al "Maradona". Terapie e differenziato in palestra, invece, per Mathias Olivera.

Caccia alla continuità tecnica e di risultati

Il gruppo ha aperto la seduta sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e circuito atletico. Chiusura dell'allenamento dedicata al lavoro tecnico-tattico con partitina a campo ridotto per i calciatori a disposizione di Francesco Calzona. Il Napoli punta alla continuità tecnica e di risultati, tanto cercata in stagione, per centrare un posto utile per la partecipazione a una delle competizione europee e sognare la rimonta fino al quinto posto che dovrebbe essere utile per la nuova Champions League.