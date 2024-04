Nuovo stadio a Napoli, Manfredi: "Aperti a tutto, ma per un obiettivo concreto" Il sindaco: "Su Bagnoli c'è un problema tecnico con una serie di vincoli al piano urbanistico"

"Riteniamo che l'opzione Maradona sia quella più fattibile per i tempi, ma siamo aperti alle discussioni purché si raggiunga l'obiettivo concreto: fare uno stadio moderno": così si è espresso su un nuovo impianto a Napoli il sindaco Gaetano Manfredi a margine della cerimonia per la cittadinanza ononaria a Giovanni Minoli.

"Su Bagnoli c'è una serie di vincoli"

"Per Bagnoli c'è un problema tecnico. Il piano urbanistico tiene conto di una serie di vincoli e c'è un vincolo ambientale, ad esempio nella zona del parco dello sport non è possibile realizzare volumi aggiuntivi. - ha aggiunto Manfredi - Ci sono tempistiche programmate per interventi di bonifica. Stravolgere completamente le previsioni costruite in tanti anni non è assolutamente facile. I tempi che abbiamo davanti per gli Europei sono molto stretti. Dobbiamo parlare tecnicamente nel merito delle cose per capire quello che è fattibile e quello che non è fattibile, altrimenti è molto difficile raggiungere gli obiettivi. Avere uno stadio importante a Napoli riguarda la città in primo luogo, la società, il governo nazionale".