Juan Jesus torna subito col gruppo. Per Politano metà seduta personalizzata Il difensore verso il recupero col Frosinone: resta da valutare l'attaccante

È rientrato subito l’allarme assenza in casa Napoli. Nella seduta di ieri mattina il tecnico Calzona ha ritrovato velocemente Juan Jesus che il giorno prima si era allenato solo in palestra. Il difensore ha svolto l’intero allenamento con il resto del gruppo e quindi sarà pronto eventualmente per il match di domenica a pranzo contro il Frosinone. Per Politano, invece, bisogna aspettare oggi. L’esterno offensivo ha diviso in due la sua seduta. In una prima parte ha partecipato al lavoro con la squadra mentre dopo ha svolto personalizzato incampo. Non dovrebbero, dunque, esserci problemi per giocare contro i ciociari. In caso contrario Calzona opterà per Raspadori in quel ruolo poiché Ngonge è squalificato per un turno. Anche Olivera è out per una bassa lesione all’adduttore della coscia destra. L’uruguaiano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. La speranza è che possa farcela per il match interno del 28 aprile contro la Roma. Il ruolo, comunque, è coperto poiché Mario Rui sta bene e sarà in campo regolarmente alle spalle di Kvaratskhelia.