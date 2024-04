IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il dispiaciuto L'arbitro Doveri - al quarto gol del Napoli - ha assunto una postura propria dello scoraggiato

Alla fine di Monza-Napoli c'era un solo vero dispiaciuto, e non era il presidente Galliani né l'allenatore Palladino (lui poi sarebbe pure napoletano), e neppure il tifoso brianzolo indispettito, bensì Daniele Doveri da Volterra - romano di adozione e di casta - il quale ha manifestato al quarto gol del Napoli una postura propria dello scoraggiato, del vinto, insomma di chi non portato a casa il compito assegnatogli. Si spiegherebbero così i due macroscopici rigori non dati agli azzurri e le (almeno) 3 o 4 ammonizioni non comminate ai lombardi. Se non ci credete rivedetevi la partita con attenzione.