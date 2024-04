IL PIZZINO SPOT di Urgo: Non tutti da buttare Il "profondo rinnovamento" da più parti invocato potrebbe non essere necessario...

Monza-Napoli ha interrotto per qualche giorno - come non sperare per sempre - la mattanza di tifosi e stampa sulla squadra che ha vinto l'ultimo scudetto e che ha così ignominiosamente deluso in questa stagione. Il "profondo rinnovamento" da più parti invocato potrebbe non essere necessario, qualora si guardasse la realtà con maggiore saggezza e, diciamolo pure, anche maggior competenza.

Se fosse per me tratterrei otto undicesimi di questa squadra e aspetterei i ritorni di Zerbin, Folorusho e Gaetano per costruire il futuro. Senza un allenatore credibile poi niente è concluso o programmabile.