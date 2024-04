Napoli-Frosinone: raggiunto il sold out per la gara di domani alle 12.30 Tutto esaurito a Fuorigrotta nonostante le contestazioni dei tifosi organizzati

Altro sold-out al Maradona per la partita delle 12:30 di domenica contro il Frosinone di Di Francesco che può significare tanto anche in termini di classifica. Da giorni erano già esauriti i biglietti per Curve, Distitnti, Tribuna Nisida e nelle ultime ore sono terminati anche gli ultimi tagliandi di Tribuna Posillipo. Di seguito lo scatto della situazione attuale che mostra la mancata disponibilità in tutti i settori.

Anche il Frosinone però potrà contare su un gruppo di tifosi che giungeranno a Fuorigrotta per spingere la squadra ad un risultato fondamentale ai fini della salvezza. Al momento, secondo quanto riferito da TuttoFrosinone, sono invece 626 i tagliandi venduti tra i tifosi giallazzurri e che potrebbe salire ulteriormente fino a domani.