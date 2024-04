Calzona torna a parlare in conferenza e chiede un Napoli diverso L'allenatore le prova tutte per dare l'ormai gin troppo attesa scossa. Da stasera squadra in ritiro

Rimescolare un po' le carte e cambiare le abitudini dell'ultimo periodo: in casa Napoli si tenta un po' tutto per riportare gli azzurri alla vittoria. Oggi Calzona tornerà a parlare in conferenza stampa: non accadeva da inizio anno. Inoltre, la squadra andrà in ritiro prima della partita contro la Roma, ma in un hotel diverso dal consueto. Tutto occupato a Napoli a causa del ponte festivo, e per questo la squadra questa sera si trasferirà a Caserta, dove resterà fino a domenica pomeriggio. Calzona potrebbe recuperare, almeno per la convocazione, Mathias Olivera, che oggi si è allenato parzialmente in gruppo. E non si escludono esclusioni eccellenti, visto che l'allenatore ha strigliato la squadra. D'ora in poi si deve cambiare marcia: in campo solo chi si dimostrerà più motivato. E non si esclude che in caso di prestazione negativa anche contro la Roma il ritiro possa riprendere e diventare punitivo fino alla sfida contro l'Udinese. Aria tesa intorno agli azzurri, ma il Maradona farà sentire ancora il supporto dei tifosi. Nonostante le contestazioni nelle gare con Frosinone e Empoli, lo stadio di Fuorigrotta potrebbe riempirsi ancora una volta. L'ultima occasione, ancora una volta, per riaprire la corsa vero un posto in Europa.