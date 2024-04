Garcia torna sui social: i tifosi azzurri si scusano L'ex allenatore è stato "perdonato". "Non era colpa tua"

«Chiediamo scusa a quest’uomo, l’unico a non avere colpe». Sul profilo Instagram di Rudi Garcia, tra i commenti all’ultimo post (inerente a una partita di beneficenza), ci sono soprattutto i tifosi del Napoli. E tanti di questi fanno mea culpa per le tante critiche durante la sua gestione: «Che alla fine poi , non eri così male», si legge ancora. «Mister il problema principale non eri mai tu, ma quello che comanda tutto dall’alto».