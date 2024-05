Domani c'è la Fiorentina: Raspadori o Simeone per sostituire Osimhen Alle 20.45 la sfida al "Franchi": oltre al nigeriano non ci saranno Zielinski e Mario Rui

Victor Osimhen non giocherà la sfida di domani sera contro la Fiorentina. Il nigeriano aggiungerà alle collezione delle tante assenze stagionali anche la partita in casa della Viola. Anche ieri mattina il bomber azzurro ha svolto terapie per colpa di un affaticamento muscolare. Considerato che oggi è già vigilia, è difficile pensare che possa essere convocato da Calzona. Una defezione pesante per il Napoli già pieno di problemi fisici e mentali. La sconfitta col Bologna ha allontanato ancora di più i partenopei dalle Coppe Europee. Pure la Conference è diventato un obiettivo impossibile. Per poter sperare di piazzarsi almeno all’ottavo posto servirebbe un successo contro i gigliati. Ma con questi chiari di luna diventa difficile pensare ad un colpo in Toscana. A meno che il Napoli non si travesta da campione d’Italia, diventa difficile pensare di battere il team di Italiano senza Osimhen. Nonostante le continue assenze, Victor ha avuto una media realizzativa invidiabile. Si è sempre rifatto in zona gol quando ha giocato. Si sperava di poterlo avere a disposizione in queste due ultime gare di Serie A ma addirittura il suo campionato potrebbe essere già finito. E considerato che sarà ceduto a giugno, i tifosi non lo vedranno più in maglia azzurra. Al massimo lo potranno incrociare da nemico tra qualche anno in Champions League.