Mazzocchi: "Abbiamo avuto un’ottima reazione, si è rivista compattezza" Il terzino del Napoli dopo il pareggio di Firenze

"Oggi più che il risultato era importante rivedere la compattezza di squadra che abbiamo mostrato fino alla fine". Pasquale Mazzocchi commenta il pareggio del Napoli a Firenze.

"Purtroppo quest'anno siamo entrati in un vortice in cui si respira aria pesante. Oggi abbiamo lottato e credo che si è rivisto lo spirito giusto".

"Nella prima mezzora avevamo la partita in mano, poi dopo abbiamo vissuto un momento di sbandamento e in pochi minuti siamo andati sotto".

"Però non abbiamo mai mollato e la reazione è stata ottima. Le gare durano oltre 90 minuti e noi siamo stati in partita fino al termine meritando di pareggiare. Bisogna ripartire da questa prestazione per proseguire così come atteggiamento e carattere"