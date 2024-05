Il Napoli aspetta Manna con il rebus Conference League Il dirigente lascia ufficialmente la Juventus: si attende l'annuncio come nuovo ds azzurro

Domenica c'è il Lecce al Maradona con l'ultimo treno per sperare in una qualificazione Conference last minute. Anche la Uefa sembra voler aiutare il Napoli, visto che ha concesso anche la nona posizione in classifica, a patto che la Fiorentina vinca l'attuale edizione della Conference League. Ma i tifosi si domandano se gli azzurri vogliono davvero conquistare l'Europa: il presidente De Laurentiis è apparso freddo sull'obiettivo, spiegando che una stagione senza coppe non sarebbe una tragedia. Eppure, rivendica con orgoglio i 14 anni consecutivi in Europa. Saltare una stagione, nella migliore delle ipotesi, farebbe crollare il ranking europeo degli azzurri, ma soprattutto toglierebbe prestigio e attrattiva in sede di mercato. Però, una stagione con solo Coppa Italia e campionato, permetterebbe di allestire una rosa più leggera, potendosi concentrare soprattutto sugli undici titolari più 3 o 4 riserve di livello.

Forse le condizioni che De Laurentiis ritiene giuste per rifondare in modo graduale. E a proposito di futuro è in arrivo l'annuncio del nuovo direttore sportivo: la Juventus ha comunicato il divorzio da Giovanni Manna, che dopo cinque anni lascia il club bianconero. E' lui il prescelto del Napoli, occuperà la carica di ds e si attende solo l'annuncio ufficiale. Uno dei primi atti di Manna sarà la scelta dell'allenatore, con l'ultima parola che spetta ovviamente a De Laurentiis. Domani arriveranno indizi: si attende di sapere se Gasperini lascerà l'Atalanta: la vittoria dell'Europa League potrebbe essere il pretesto per l'addio. Il Napoli seguirà con attenzione.