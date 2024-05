IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il sardo napoletano Le sorprendenti dichiarazioni di Gaetano: dimentica l'astio dei sardi verso il Napoli e i tifosi

Il Cagliari è salvo, Gianluca Gaetano un po' meno. Capisco l'euforia per la salvezza raggiunta, ma mi sconcertano alcune sue dichiarazioni rilasciate a valle della vittoria contro il Sassuolo. Il giovanotto, ancora di proprietà della SSC Napoli, ha detto: "Sono arrivato solo da pochi mesi ma questa squadra, questi tifosi e questa isola mi sono entrati nel cuore". Con tutto il rispetto per la sua grande professionalità e per i suoi buoni sentimenti, il ragazzo (peraltro di qua) dovrebbe però ricordare l'astio che accompagna il Napoli e i suoi tifosi ogni volta che mettono piede in terra sarda.