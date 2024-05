Zielinski, festa e lacrime per l’addio al Napoli Il centrocampista lascia dopo otto anni. Lettera d'addio ai tifosi

Una festa ci compleanno nel segno dell’allegria ma anche della tristezza. Piotr Zielinski ha voluto spegnere le candeline (30) assieme agli amici e a tutti i compagni di squadra. Per l’occasione è arrivato anche Eliif Elmas. Il centrocampista polacco ne ha approfittato anche per salutare i tifosi visto che dopo la sfida con il Lecce diventerà un calciatore dell’Inter. Si sapeva da tempo che avesse accettato la proposta del club nerazzurro ma nessuno dei sostenitori partenopei l’ha criticato o contestato. L’abbraccio di Di Lorenzo e compagni è stato caloroso ma anche simpatico: «Ti auguriamo le migliori fortune con l’Inter tranne che in due partite». Naturalmente quelle contro il Napoli.Si è cantato e ballato. Si è dato un calcio al malumore generale peruna stagione disastrosa. Da campioni d’Italia gli azzurri rischiano di arrivare decimi in campionato. Un tracollo incredibile.

LA LETTERA. Zielinski, come detto, ha voluto dedicare un pensiero al popolo partenopeo. “Grazie a voi - questo è uno stralcio della lettera - ho raggiunto tuttociò che potevo desiderare nel nostro club. Insieme a voi abbiamo lottato per partite importanti e abbiamo vissuto emozioni indimenticabili. Siete i migliori tifosi che potessi desiderare. Grazie per non aver fisichiato dopo aver saputo del mio passaggio all’Inter. Mi avete mostrato quanto possa essere bello il mondo del calcio. Qui sono diventato un uomo, un leader, un padre per mio figlio. Insieme a mia moglie siamo grati per tutto ciò che ci è capitato qui. La vostra ospitalità e apertura sono qualcosa da cui tutti possiamo imparare. Grazie per il vostro supporto. Siete i miei amici. Ora è il momento di festeggiare e divertirci insieme”.La serata poi è continuata e sono arrivati anche i fiocchi di neve di Ciro Poppella. Infine il brindisi e la torta e poi tutti a casa