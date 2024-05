Verso in Lecce: tutti in palestra i giocatori infortunati Ancora ai box Mario Rui, Osimhen, Ngonge e Zielinski. Domenica c'è il Lecce

Si è allenato di mattina il Napoli. Calzona sta preparando l’ultima partita della stagione contro il Lecce. Al momento dovrà ancora fare a meno dei suoi infortunati. Non c’è verso di recuperare qualcuno visto e considerato che tutti si sono allenati in palestra. Si tratta di Ngonge, Mario Rui, Osimhen e Zielinski. Il belga potrebbe rientrare visto e considerato che ha solo avuto l’influenza. Per gli altri ci sono problemi muscolari.