Napoli e il paragone di Gasperini: ore decisive La tentazione azzurra per il tecnico dopo la vittoria dell'Europa League con l'Atalanta

L'Atalanta ha vinto l'Europa League dominando in finale contro il Bayer Leverkusen al primo ko stagionale dopo 51 gare senza sconfitte: un'impresa clamorosa da parte degli orobici a coronamento di un percorso nato nel 2016 con Gian Piero Gasperini in panchina e per il tecnico di Grugliasco sono ore decisive con un dubbio: lasciare Bergamo da vincitore con un trofeo storico in bacheca per suggellare un percorso in cui il club è stato trasformato in una big d'Europa o proseguire con la famiglia Percassi nella prima edizione della Super Champions.

Il trofeo come sipario o come nuova linfa: il dubbio del tecnico

"Sono un po' in una situazione dove hai una moglie con i figli e trovi una donna bellissima. Non so se il paragone regge": queste le parole di Gasperini dopo la finale e con questo paragone, senza essere esplicito sull'orizzonte, è stato presentato lo scenario. La moglie è l'Atalanta, la "donna bellissima" dovrebbe essere il Napoli. Non è un mistero che il club di Aurelio De Laurentiis stia pensando con forza a una ripartenza con Giovanni Manna direttore sportivo e Gasperini allenatore di un gruppo che sarà sottoposto a un restyling tecnico, ma anche di idee. Gli azzurri attendono e le prossime ore saranno determinanti nella festa a Bergamo e nella riprogrammazione avviata a Castel Volturno da alcuni giorni con l'arrivo del ds, già operativo.