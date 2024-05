Italia, quattro napoletani tra i preconvocati. Nella lista c’è anche Folorunsho Spalletti esclude a sorpresa Politano

Ci sono quattro giocatori del Napoli nella lista dei preoconvocati di Spalletti in vista dell’Europeo che comincerà il 14 giugno. Si tratta di Meret, Di Lorenzo, Raspadori e il rientrante Folorunsho. Nell’elenco dei preconvocati ci sono alcuni nomi a sorpresa come quelli di Fagioli, Ricci ed El Shaarawy. Prima chiamata invece per Calafiori. Per quanto riguarda le assenze, oltre allo squalificato Tonali e all'infortunato Zaniolo, spiccano le esclusioni di Immobile, Gatti e Locatelli.

PORTIERI: Donnarumma (Psg), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli), Provedel(Lazio).

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni e Darmian (Inter), Scalvini (Atalanta), Buongiorno (Torino), Mancini (Roma), Calafiori (Bologna), Di Lorenzo (Napoli), Bellanova (Torino), Dimarco (Inter), Cambiaso (Juve).

CENTROCAMPISTI: Barella e Frattesi (Inter), Cristante e Pellegrini (Roma), Fagioli (Juve), Jorginho (Arsenal), Ricci (Torino), Folorunsho (Verona).

ATTACCANTI: Chiesa (Juve), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Scamacca (Atalanta), Orsolini (Bologna), Zaccagni (Lazio), El Shaarawy (Roma).