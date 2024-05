IL PIZZINO SPOT di Urgo: La sfida salvezza Passaggi sbagliati, entrate fuori tempo, assist manco a parlarne: ecco cos'è stata Napoli-Lecce

Napoli-Lecce è stata la classica sfida tra due squadre che si erano appena salvate ed erano già in vacanza. Passaggi sbagliati, entrate fuori tempo, assist manco a parlarne, scelte difensive da serie minori, tiri alla speraindio e gol mancati a casaccio. Tipo allenamento del martedì. Per non parlare delle posizioni in campo di quei due grandi centrocampisti che sono stati per tutta la stagione Anguissa e Cajuste, a cui ha dovuto mettere molte pezze il povero Lobotka. E che dire, infine, dell'attacco, dove Sineone e Raspadori sembravano i fratelli sempre più scarsi di quelli dello scorso anno.