Spalletti: "Napoli senza Europa, sono rimasto sorpreso" Il ct della nazionale dà anche un consiglio a Conte

«Sono rimasto sorpreso dalle mancata qualificazione alle Coppe da parte del Napoli, che ha una grande squadra, con grandi calciatori, con una rosa di grandissimo livello. Non so cosa sia successo, chiaro che cambiare tre allenatori crea qualche problema». Lo ha dichiarato il ct della Nazionale Luciano Spalletti, campione d'Italia con il Napoli lo scorso anno, a margine del premio Cesarini a Jesi. «Conte? È un allenatore esperto, non so altro. Che consiglio darei a Conte su come relazionarsi con il presidente De Laurentiis? De Laurentiis è quello che ha riportato il calcio a Napoli dopo che era caduto un po' in disgrazia, ha creato delle grandissime squadre e ha fatto degli ottimi risultati se si parla di gestione totale. Ci sarà da scegliere determinati momenti per relazionarsi con lui», ha concluso il ct della nazionale ed ex allenatore della squadra partenopea.