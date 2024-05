Addio al tricolore, tutti i loghi da rifare Non solo sui social, ma anche da tutte le grafiche nei prossimi ritiri e allo stadio "Maradona"

Da ieri il cerchietto tricolore attorno al logo del Napoli è sparito: lo si vede dal sito ufficiale e dai social. Ma un lavoro ben più “fisico” attende il club azzurro. Il rifacimento di tutte le scritte e i loghi in vista del ritiro di Dimaro. Il blu scuro come tema dovrebbe restare, ma i vecchi riferimenti al tricolore saranno cancellati. Lo stesso in vista di Castel di Sangro e allo stadio “Maradona”. Ma per quello c’è tempo.