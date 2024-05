Napoli, Coppa Italia già ad agosto Subito il primo esame in piena estate: sarà fondamentale non "steccare" il primo turno

Si dice che Conte forse preferisce così. Senza coppe europee. Addirittura c’è chi ipotizza che “l’ordine” di non andare in Conference sia arrivato da lui stesso. Un po’ troppo, a dirla tutta, anche se è vero che Calzona (così come i giocatori) non hanno mai parlato di questo obiettivo. Anzi, domenica l’allenatore è stato chiaro: «Il nostro obiettivo era la Champions League, altrimenti c’era l’Europa League”. La terza coppa europea nemmeno citata. Più chiaro di così. Quando è sfumata pure l’Europa League Calzona ha sempre parlato di “chiudere dignitosamente”, evitando persino di pronunciare la parola “Conference”, che è rimasta solo nelle bocche di tifosi egiornalisti. In un modo o nell’altro è andata come da previsioni. Conte, e questa è storia, ha vinto lo scudetto con l’Inter dopo essere uscito ai gironi di Champions. Col Tottenham uscì ai gironi di Conference per concentrarsi sul campionato. Quindi una certa “affinità” con la settimana-tipo si può associare a Conte. Nella prossima stagione la sola coppa del Napoli sarà la Coppa Italia. E guai a considerarla un impiccio. Diventa unobiettivo serio, soprattutto da prendere bene sin dalla prima partita. Si parte in gara secca prima di Ferragosto, contro una formazione di B o di C. Inutile dire che partire toppando non sarebbe affatto buono. Tutto serve tranne che ricominciare come si è finito. La prima avversaria potrebbe essere una tra Juve Stabia e Torres. Ieri è stato diffuso in rete un tabellone di Coppa Italia con i vari accoppiamenti. Si parla, però, di un fake: un falso. Potrebbe essere invece un “leak” ossia un’anteprima uscita in modo non ufficiale. La Lega non ha dato notizie di tabelloni di Coppa Italia, quindi bisognerà attendere l’ufficialità. Di sicuro c’è che passi falsi estivi sono vietati: i tifosi già aspettano una reazione da vero Napoli.