IL PIZZINO SPOT di Urgo: Comunicazioni di servizio Gli striscioni del tifo sono state le migliori cose che si sono viste allo stadio contro il Lecce...

Allo striscione più significativo della curva A che recitava - "Di questa stagione fallimentare l'unica a salvarsi è la maglia... Vada altrove chi per lei non ha dato battaglia!" - ne rispondeva uno dalla curva B non meno amaro e astioso che diceva - "C'era un titolo da onorare ma avere 'giocato' senza lottare... Dal trionfo al tonfo, vi siamo grati ma a stento sarete ricordati". Queste legittime comunicazioni di servizio delle due cattedrali del tifo azzurro a una squadra sempre più indegna sono state le due migliori cose che si sono viste allo stadio Maradona domenica pomeriggio contro il Lecce.