Lukaku e Buongiorno nella lista di Antonio Conte L'attaccante e il difensore sarebbero le prime due richieste del nuovo allenatore del Napoli

Antonio Conte non è ancora ufficialmente l'allenatore del Napoli, ma sta già lavorando alla costruzione della nuova squadra. Il presidente De Laurentiis aveva annunciato una rivoluzione, ma il tecnico pugliese punta a confermare gran parte del gruppo che ha vinto lo scudetto più degli innesti mirati. Considerando che Conte vuole andare incontro alle esigenze economiche della società, chiederà pochi acquisti di qualità, lavorando poi per valorizzare i calciatori che nell'ultima stagione hanno deluso. Ovviamente non si possono escludere colpi di scena e partenze importanti, ma ad oggi il solo candidato tra i titolari a partire è Victor Osimhen. Intanto il nuovo allenatore avrebbe chiesto i primi due rinforzi: si tratta del difensore Alessandro Buongiorno del Torino, bravo sia nella difesa a tre che in quella a quattro, e di Romelu Lukaku per rimpiazzare Osimhen.

Il belga è un pallino di Conte, che con lui all'Inter vinse lo scudetto dominando le aree avversarie con i suoi gol e le potenti progressioni. Da allora Lukaku non ha più toccato quei livelli, ma con Conte può tornare ad essere protagonista. Il Napoli cerca un attaccante che assicuri almeno 16-17 gol, una cifra che l'ormai ex Roma può facilmente raggiungere. Il problema è l'ingaggio, visto che Lukaku guadagna 7.5 milioni a stagione. Sicuramente il presidente De Laurentiis ha idee diverse, puntando a un calciatore con uno stipendio più basso. Intanto, dovrebbe essere domani il giorno delle firme e del tanto atteso annuncio per il nuovo allenatore.