IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il nuovo che avanza De Laurentiis alla ricerca di case per Antonio Conte e per il suo numeroso staff

Aurelio De Laurentiis è tornato a Napoli dopo una settimana di meritato riposo a Ibiza. C'era da ricominciare da zero o anche meno e quale miglior modo che rifugiarsi tra gli affetti più cari in luoghi esclusivi. Pare che sull'isola spagnola abbia incontrato dirigenti sportivi, allenatori, procuratori e pure alcuni calciatori, che lì amano svernare come in nessun luogo al mondo. Al rientro si è messo subito al lavoro, tra case da cercare ad Antonio Conte e al suo numeroso staff e sedi per la presentazione del nuovo divo in città. Non restava che stabilire lo stadio, il Maradona o l'Italsider.