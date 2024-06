IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il nuovo Panoramix La stagione 2023-2024 di serie A è - per chi è di fede azzurra - finalmente finita

Leggere la classifica finale è tanto strano quanto mortificante dopo lo storico, meritatissimo e sfavillante scudetto dello scorso anno. Neanche nei loro peggiori incubi i tifosi del Napoli avrebbero pensato di dover leggere il 3 giugno una graduatoria così punitiva per una squadra che, almeno ai blocchi di partenza, era la stessa di un anno prima, eccetto che in un elemento, un unico e solo elemento, quel Kim Min-jae che poi tanto trascendentale non si è manco rivelato in terra tedesca. Non è il nuovo Panoramix.