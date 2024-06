IL PIZZINO SPOT di Urgo: Ma che Italia è? L'Italia di Luciano Spalletti proprio non mi convince

L'Italia di Luciano Spalletti proprio non mi convince. Innanzitutto il modulo. Cervellotico e difficilmente "leggibile" da giocatori che praticamente non lo utilizzano in nessuna delle loro squadre di club. La logica conseguenza di ciò è che - ad esempio - Chiesa gioca più al centro ma finisce col vagare poi a sinistra, sovrapponendosi così a un Cambiaso fuori posizione rispetto alla Juventus. Per non parlare di due ectoplasmi come Fagioli e Jorginho, che rallentano il gioco già di per loro e forse farebbero meglio in un centrocampo a tre. E finire con Calafiori, troppo acerbo per essere vero.