Follia Cairo: chiede 55 milioni per Buongiorno Il presidente del Torino vuole replicare l’operazione Bremer-Juve e chiede le stesse cifre

Un profilo giovane e di grande prospettiva per la difesa: il rinforzo giusto che il Napoli ha individuato è Alessandro Buongiorno del Torino. Il 25enne ha ormai fatto il salto di qualità, che si concretizzerà con un posto da titolare nell’Italia che sabato comincerà l’avventura agli Europei.Il club azzurro lo mise nel mirino già un anno fa per sostituire Kim, ma stavolta sembra fare sul serio. Il mancino piace molto ad Antonio Conte, che lo ha anche incontrato personalmente: Buongiorno sarebbe il rinforzo ideale, giocherebbe al centro del terzetto difensivo che il nuovo allenatore ha in mente. L’obiettivo del ds Manna è di spingere sulla volontà del giocatore, che gradirebbe la piazza partenopea, ma che dopo l’Europeo dovrà chiedere al presidente Cairo di essere ceduto.

E qui arriva la parte difficile, perché il Torino valuta Buongiorno ben 55 milioni di euro. Valutazione altissima, mentre il Napoli ha in mente di proporre una contropartita e soldi per una valutazione complessiva di 40 milioni. Ad esempio soldi più Ostigard, che al Torino (teoricamente) farebbe comodo proprio persostituire Buongiorno. E intanto il club azzurro segue anche un altro difensore di piede sinistro. È lo spagnolo Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, ma ormai prossimo allo svincolo. Il 28enne potrebbe arrivare a parametro zero e non sarebbe un’alternativa a Buongiorno: bisogna fare i conti, in questo caso, con un alto ingaggio e le commissioni per gli agenti. Difficilmente Hermoso accetterebbe un contratto inferiore ai 3 milioni di euro: bisogna capire se il club azzurro può spingersi così in alto, oppure fermarsi - ad esempio - a 2.5 milioni. Inoltre, Hermoso costerebbe comunque qualcosa in commissioni per gli agenti. Una cifra che può oscillare facilmente tra i 2 e i 5 milioni di euro: anche in questo un aspetto da non sottovalutare.