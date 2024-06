Napoli: nuovi segnali nell'affaire Di Lorenzo C'è un obiettivo chiaro posto dalla dirigenza e dallo staff tecnico per la difesa

In attesa della presentazione ufficiale di Antonio Conte (potrebbe essere fissata per il 26 giugno a Palazzo Reale), il Napoli ha già iniziato a costruire l'architrave su cui poggiare la prossima stagione. E ieri l'affaire Di Lorenzo ha fatto registrare due passi del capitano verso il Napoli. Il primo attraverso Instagram: Di Lorenzo ha repostato tra le sue una storia pubblicata dall’account ufficiale del Calcio Napoli, dedicata proprio al capitano e all’inizio della sua avventura per gli Europei in Germania. Niente male, al tempo dei social e in tempi di burrasca: somiglia tanto a un primo segnale di disgelo. Il secondo passo invece non ha nulla a che fare con la realtà virtuale dei social ma con le dichiarazioni del suo agente, Mario Giuffredi. "Posso dire con fermezza che non ho mai parlato con la Juventus e quindi con Giuntoli. Non siamo mai stati contattati né io né il giocatore da nessuno della Juve": le parole di giuffredi che sanno un po' di retromarcia.

Buongiorno primo obiettivo per la difesa

Intanto, il club azzurro continua la pressione sul Torino per Alessandro Buongiorno. La richiesta è di 45 milioni di euro tra base fissa e bonus, anche se la società continua a dire pubblicamente che il difensore granata non è sul mercato e non ha prezzo, mentre il Napoli è attestato intorno ai 35 milioni di euro con i bonus; soltanto cash, nessuna contropartita tecnica sul tavolo delle trattative. Il club azzurro è deciso: è Buongiorno, 25 anni, il primo obiettivo per rinforzare la difesa di Conte.