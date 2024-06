IL PIZZINO SPOT di Urgo: Cilli se la gode Tanti casi nel Napoli e la critica sportiva affonda i colpi...

Luca Cilli della redazione sportiva di Sky se la gode. "Dietro le parole del padre e dell'agente di Kvaratskhelia - ha detto il giornalista di Sport Italia - ci sono anche le intenzioni del giocatore". Non contento ha aggiunto - "In casa Napoli ci sono altri casi complicati da risolvere. Penso a Osimhen e Di Lorenzo. Khvicha Kvaratskhelia ha fatto capire che vuole andare via, alla fine dell'Europeo si andrà a definire la situazione". Per concludere con un salomonico (e perfido) - "Per quanto riguarda Osimhen, offerte scritte al momento non sono arrivate: la valutazione è attorno ai 100 milioni di euro".