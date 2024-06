IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il "comportamento esemplare" Dovrà essere bravo Conte a tenere corte e ben strette le redini del ciuccio imbizzarrito

Mamma mia che folla di voci, sussurri, pettegolezzi, retropensieri, ripensamenti, tradimenti e scoop si muovono già intorno al Napoli della prossima stagione. Temo dovrà essere bravo Antonio Conte a tenere corte e ben strette le redini del ciuccio imbizzarrito, prima che scalci a più non posso e lo disarcioni come l'ultimo dei principianti. Ma non basterà. Ci vorrà anche misura e garbo in tutto l'ambiente societario, ora che lo stesso Francesco Calzona ci ha tranquillizzato che il presidente è finalmente rinsavito e ha scelto senza se e senza ma la strada del "comportamento esemplare".