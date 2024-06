L'obiettivo di Conte è chiudere il caso Di Lorenzo L'allenatore del Napoli incontra l'agente: si lavora per ricucire lo strappo

È tornato a Napoli Antonio Conte: oggi pomeriggio il nuovo allenatore azzurro è sbarcato a Capodichino, assieme alla moglie Elisabetta e alla figlia Vittoria. Ci saranno anche loro domani pomeriggio a Palazzo Reale, per la presentazione ufficiale del nuovo tecnico: un vero e proprio evento organizzato dal presidente De Laurentiis con oltre 100 giornalisti accreditati. Ma Conte si è messo subito al lavoro: nell'hotel di Corso Vittorio Emanuele, sua residenza provvisoria, ha incontrato il procuratore di Giovanni Di Lorenzo assieme al presidente De Laurentiis e al ds Manna. L'obiettivo è ricomporre una volta per tutte la rottura che ha portato il capitano a dichiarare chiuso il suo ciclo al Napoli.

Ci sarebbe la Juventus dietro, ma alle origini del disagio soprattutto forti dissapori con la società, in particolare col presidente. Ecco perché si spinge per un chiarimento definitivo, con l'obiettivo di far annunciare a Conte già domani la conferma di Di Lorenzo. Ci vorrà più tempo, invece, per il rinnovo di Kvaratskhelia. Oggi il georgiano ha detto di pensare solo alla sua nazionale: sarà suo padre e il suo procuratore a incontrare De Laurentiis e Manna nei prossimi giorni per trovare un accordo e siglare la seconda importante conferma. In sospeso, invece, la cessione di Osimhen: ad oggi non ci sono offerte, ma per la partenza del nigeriano bisognerà aspettare almeno il prossimo mese.