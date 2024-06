Effetto Conte: ora più nessuno vuole andare via Dopo Lukaku è arrivato anche il "like" di Di Lorenzo alle parole dell'allenatore

Un "like" tira l'altro: prosegue l'effetto Conte. Da quando il nuovo allenatore si è presentato arriva un segnale dopo l'altro sulla voglia di permanenza degli azzurri, anche quelli più ribelli, ma anche il gradimento di potenziali nuovi acquisti. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Lukaku e Di Lorenzo. L'attaccante belga, elogiato da Conte in conferenza stampa, ha messo un like sull'account del Napoli che ha pubblicato una sintesi della presentazione. Praticamente la stessa operazione fatta dal capitano Di Lorenzo, anche lui coccolato dal nuovo allenatore. Quest'ultimo è un like importante, in quanto chiaro segnale di distensione per la permanenza del terzino, che il nuovo allenatore considera intoccabile.

E altre dichiarazioni controcorrente rispetto al passato sono arrivate dall'agente di Meret, che ha detto come il portiere voglia restare nonostante abbia un contratto di un solo anno. "Speriamo di rinnovare - ha detto il procuratore - da quando è arrivato Conte sembra che nessuno più voglia andare via". Intanto, il presidente De Laurentiis è stato a Telese Terme, dove ha inaugurato il nuovo campo sportivo. "la società darà grande attenzione al settore giovanile, a cominciare dal vivaio, andando alla ricerca non solo in Italia ma anche all'estero", ha detto il presidente del Napoli.