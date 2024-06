IL PIZZINO SPOT di Urgo: Un altro scudetto? La dichiarazione d'amore di Paolo Sorrentino fa sperare in nuovi successi

Fatemi chiudere la settimana con la dichiarazione che Paolo Sorrentino ha fatto alla Fiera del libro di Taormina Taobuk nel corso di una lunga intervista rilasciata a Federico Pontiggia. Alla domanda: "C'è qualcosa che ti entusiasma più del calcio, del Napoli?" Ha risposto: "No non c'è. Di bellezza, grande e ovunque". Un'attestazione d'amore così profonda, per quanto ampiamente risaputa, non può che far bene a tutti, alla città, alla squadra e, perfino, al presidente. Eggià, perché dall'amore scaturisce fiducia nei propri mezzi e volontà di perseguire felicemente un nuovo, grande scopo. Un altro scudetto?