IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il miglior attacco Il Napoli compra solo difensori ma per quale sistema di gioco?

Gentil Alves Cardoso è stato un allenatore di calcio brasiliano, pioniere del modulo, oscuro ai più, che va sotto il nome di WM. A dirla in breve, un inusuale 3-2-2-3, nel quale la disposizione in campo dei giocatori ripeteva idealmente la forma di queste due lettere contrapposte. Non so quanto abbia vinto con questo sistema di gioco, ma so per certo che ha girovagato molto e che - e qui c'entra il Napoli - è lui quello che ha inventato la famosa frase: "la miglior difesa è l'attacco". Ne sono stato convinto anch'io, almeno fino a quando il Napoli non ha comprato solo ed esclusivamente difensori.