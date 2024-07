IL PIZZINO SPOT di Urgo: L'inizio della fine L'inquietante similitudine tra Antonio Conte e Rudi Garcia...

C'è una inquietante similitudine tra Antonio Conte e Rudi Garcia. Secondo un articolo apparso sul Roma martedì scorso a firma di Salvatore Caiazza, per Antonio Conte il giocatore del Napoli Zambo Anguissa "è un totem del centrocampo". La cosa mi ha preoccupato non poco, avendomi evocato vecchie suggestioni del tecnico francese a inizio stagione scorsa quando, ricordando i bei tempi trascorsi insieme in Francia, dopo averlo coperto di elogi voleva anche dare al camerunense la fascia di capitano, togliendola a Di Lorenzo. Qualcuno lo fece desistere, ma temo che quello fu l'inizio della fine.