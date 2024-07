L'agente di Di Lorenzo: "E' rimasto solo per Conte" Ennesimo chiarimento sul "caso" del capitano che voleva lasciare il Napoli. "Manna si è scusato"

Tre giorni di vacanza tra un ritiro e l'altro per il Napoli, che concluso quello in Trentino ieri sera, si prepara a ripartire giovedì mattina, stavolta con destinazione Abruzzo. A Castel di Sangro la seconda fase del lavoro estivo, che proseguirà fino all'8 o il 9 agosto, con data ancora da annunciare. Gli azzurri giocheranno tre amichevoli, Il 28 luglio contro gli albanesi dell'Egnatia (ore 20), il 31 contro il Brest (ore 20) e il 3 agosto contro il Girona (ore 18.30). Il 10 agosto, invece, il primo impegno ufficiale della stagione, contro il Modena per i 32esimi di Coppa Italia in gara unica. Conte aspetta in Abruzzo i prossimi rinforzi, su tutti l'erede di Osimhen, che dovrebbe essere Romelu Lukaku.

Intanto, il procuratore di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha indetto una conferenza stampa per fare chiarezza sul caso del capitano azzurro, che prima ha annunciato l'addio e poi è tornato sui suoi passi: Giovanni - ha detto Giuffredi - mi ha sempre detto che se fosse arrivato Antonio Conte sarebbe rimasto, era l'unico allenatore che poteva farlo rimanere. Aveva paura che un altro tipo di allenatore poteva lasciare il Napoli nella stessa situazione. Conte era l'unico allenatore che gli dava garanzie sotto tutti i punti di vista, anche quello personale perché non avrebbe affrontato da solo tutti i problemi com'è accaduto l'anno scorso", ha spiegato l'agente.