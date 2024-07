IL PIZZINO SPOT di Urgo: Madison Square Garden Una lezione che tutto il mondo del calcio dovrebbe imparare: quella di Nicolas Pépé,

C'è una lezione che tutto il mondo del calcio dovrebbe imparare ed è quella di Nicolas Pépé, 29enne, francese di nascita e ivoriano di origini e di adozione, tanto da far parte della nazionale di quel paese col ruolo di attaccante e vincere tra le sue fila l'ultima Coppa d'Africa. Eppure qualcosa non ha funzionato nella sua carriera calcistica, annunciata come sfolgorante e gloriosa, ma finita nel nulla più assoluto. Ricordo ancora i suoi agenti arrivare a Castelvolturno tronfi e opulenti manco fossero organizzatori di grandi incontri di pugilato al Madison Square Garden e andarsene sdegnati.