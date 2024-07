IL PIZZINO SPOT di Urgo: Gli occhi foderati I commenti sul Napoli visto al Patini di Castel di Sangro contro l'Egnatia

Sembra siano tutti molto soddisfatti dopo aver visto il Napoli gareggiare al Patini di Castel di Sangro contro l'Egnatia, "una società calcistica albanese di Rrogozhinë" - luogo a me del tutto ignoto - "che milita nella Kategoria Superiore, la massima divisione del campionato albanese di cui è anche campione in carica". Ma che dico soddisfatti, di più, molto di più, eccitati, pronti già a festeggiare per le imminenti vittorie del nuovo campionato, fino all'immancabile trionfo finale. La partita, però, anche a rivederla, non ha detto niente di che, ma si sa, il tifo fodera gli occhi di prosciutto.