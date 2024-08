IL PIZZINO SPOT di Urgo: Se qualcosa va storto? Tutti fanno ipotesi sempre più astruse per giustificare la permanenza di Victor Osimhen al Napoli

Tutti fanno ipotesi sempre più astruse per giustificare la permanenza di Victor Osimhen al Napoli. Tra queste segnalo: "è troppo alto", "non lo vuole nessuno", "è incostante", "non vale i soldi che Aurelio De Laurentiis chiede per lui", "prende troppo" (questa è l'unica cosa di cui il presidente azzurro è assolutamente certo). Per chiudere il cerchio che si è pensato allora? Abbassare lo stipendio al bravo attaccante, chiedergli di fare un grande campionato per poi pretendere l'intera clausola rescissoria, facendo recuperare così all'ex capocannoniere i soldi perduti. E se qualcosa va storto?