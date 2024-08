Il Napoli chiude con un ko, 2-0 contro il Girona: prima sconfitta per Conte Gli azzurri cercano di costruire la nuova squadra ma soffrono

Il Napoli chiude con un ko, 2-0 contro il Girona, la serie delle amichevoli estive, in un match difficile ma che dimostra anche che la forma va ancora cercata, a una settimana dall'esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Modena. Conte nell'ultima amichevole ripete la formazione tipo in partenza con il 3-4-2-1.

Davanti a Meret ci sono Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, mentre a Lobotka e Anguissa sono al centro e Mazzocchi e Spinazzola sulle fasce, dietro alla coppia Politano Kvaratskhelia e con Raspadori confermato prima punta. Il Napoli parte determinato ma il match è difficile, vista la buona organizzazione del centrocampo del Girona che fa bene il pressing. Ci provano Politano e Kvaratskhelia a trovare lo spazio, con il Napoli subito chiamato a contenere gli attacci iberici che crescono e al 23' trovano il vantaggio: errore di Meret che dà palla in area ad Anguissa pressato agli avversari, la prende Van de Beek che segna il vantaggio del Girona.

La pioggia aumenta, Conte chiede di più ai giocatori, cerca di mantenere più alto il pressing, ma gli spagnoli gestiscono bene la palla e fanno un pressing migliore, rubando la palla agli azzurri. Arnau prova al 37' il tiro, respinto in angolo da Meret, pochi minuti dopo Portu riceve da Arnau e impegna il portiere del Napoli in una super risposta. La ripresa si apre con le stesse formazioni. Il Girona continua a gestire il gioco ma gli azzurri ci provano al 10' quando Kvaratskhelia trova un corridoio nella difesa avversaria e dà palla ad Aguissa su cui però para Gazzaniga. Mazzocchi si infortuna alla caviglia ed esce dal campo portato dallo staff medico e Conte lo sostituisce con Zerbin.

Il Girona comincia con le sostituzioni, Conte tiene la squadra iniziale ma gli azzurri soffrono ancora, con Rahmani che al 27' rischia l'autogol colpendo il proprio palo dopo un errore in area. Un minuto dopo anche Gazzaniga sbaglia un passaggio con la palla che arriva ad Anguissa, che però fallisce il tiro. Conte alla mezz'ora manda in campo Simeone per Raspadori e Rafa Marin per Spinazzola. Il Napoli cerca il pareggio, Rrahmani prende il palo al 29', ma è il Girona che trova il raddoppio al 38' con il cross di David Lopez che trova Villa pronto ad anticipare in scivolata Meret e segnare. Il Girona chiude con la vittoria dimostrando di essere pronto, il Napoli cerca di costruire la nuova squadra e soffre.