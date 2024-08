IL PIZZINO SPOT di Urgo: A dispetto dei santi Il Napoli cambia pelle, e questo lo sappiamo, ma quello che non sappiamo è se in meglio o in peggio

Temo di essere stato l'unico bastian contrario rimasto in circolazione prima di Napoli-Girona. Dopo il numero è cresciuto in modo esponenziale. Vedrete che alla prima uscita dignitosa di questo Napoli la quota crollerà nuovamente. Io, intanto, mi attengo ai fatti. Il Napoli cambia pelle, e questo lo sappiamo, ma quello che non sappiamo è se in meglio o in peggio. Meret sembra, tuttavia, l'unico che si ostini a non migliorare neanche un po' e , nonostante molti ex portieri lo difendano a spada tratta, lascia tutti sempre più perplessi sul fatto che lo si possa tenere "a dispetto dei santi".