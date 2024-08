IL PIZZINO SPOT di Urgo: Lavarsene le mani Le parole di Conte dopo Napoli-Modena lasciano perplessi,,,

Oggettivo: "Concernente l'oggetto, specifico in quanto simbolo di una sussistenza autonoma o generalizzata, e quindi estraneo a qualsiasi possibilità di intervento o di interpretazione da parte dell'individuo". Ancora: "Che si fonda sull'oggetto, cioè su fatti o cose concrete, sull'esperienza diretta. Che non dipende dalla volontà del singolo individuo". Perfino: "Aderente alla realtà dei fatti, non influenzato da pregiudizî". Lo ha ripetuto Antonio Conte ben 5 volte in pochi minuti durante la conferenza stampa dopo Napoli-Modena, ma non ho onestamente capito perché. Non sarà per lavarsene le mani?