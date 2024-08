IL PIZZINO SPOT di Urgo: La strada senza ritorno Le tante contraddizioni del caso Gaetano

Il messaggio che Gianluca Gaetano - centrocampista napoletano di 24 anni, dalle notevoli doti tecniche, tifosissimo della squadra in cui milita, escluso da Antonio Conte dal giro squadra, come del resto Michael Folorunsho, senza una apparente ragione - ha diffuso sui social, dice tutto sullo stato in cui versa la formazione azzurra: "Il silenzio è una scelta saggia. Molte volte le persone ci danneggiano così tanto che vorremmo dire loro quello che si meritano, ma non ne vale la pena. Ognuno ha la sua visione dei fatti. Sarà il tempo a rimettere tutto a posto". Qualcosa mi dice che il Napoli ha preso una strada senza ritorno. E non solo per Gaetano.