Lukaku e Gilmour, il Napoli prova a stringere Molto vicino il centrocampista, mentre c'è da trattare ancora per l'attaccante belga

Pochi giorni alla fine del calciomercato (si chiude venerdì prossimo a mezzanotte) e il Napoli ora comincia a spingere. Manca solo una settimana alla fine delle trattative e si entra nel periodo decisivo. Il ds Giovanni Manna è a Londra, con l’obiettivo di tornare a casa con Lukaku e Gilmour. È praticamente fatta per lo scozzese al Napoli. Affare da 17-18 milioni complessivi, bonus inclusi. Visite mediche per l’inizio della prossima settimana. Accordo verbale tra i due club.

Dunque positivo per ora il viaggio inglese del ds azzurro Giovanni Manna. Il Brighton deve dare il via libera per finalizzare l’operazione: manca soltanto l’arrivo del sostituto. Il Brighton sta chiudendo con O’Riley per poi dare il via libero definitivo al Napoli per Gilmour. Ma l’operazione è in dirittura d’arrivo: le visite mediche la prossima settimana a Roma, non più tardi di mercoledì. Anche l’attaccante Romelu Lukaku si avvicina a grandi passi.

Ieri incontro, sempre a Londra, tra Manna, i dirigenti del Chelsea e il procuratore del belga, arrivato appositamente per accompagnare il Napoli verso la chiusura dell’affare. La sensazione è che, dopo un’attesa durata numerose settimane, queste possano essere le giornate giuste. Il Napoli è pronto e fiducioso di chiudere per la firma di Romelu Lukaku dal Chelsea per un'affare totale da 30-35 milioni di euro, con pagamento in due rate. Contratto da 6,5 milioni di euro all’anno fino al 2027. Il Napoli, quindi continua a spingere per. Proprio per questo, è previsto anche oggi un incontro a Londra tra i dirigenti dei Blues, il direttore sportivo degli azzurri Giovanni Manna e l’agente del giocatore, anche lui atteso in Inghilterra.

L’obiettivo di Manna è quello di cercare di trovare l’accordo definitivo con il Chelsea, considerando che quello con il belga c’è già da tempo. Oltre a Lukaku, che resta l’obiettivo primario per rinforzare l’attacco della squadra di Conte, nella sua missione a Londra Manna è al lavoro anche per Gilmour: intesa raggiunta, ma il Brighton prima di lasciar partire il suo centrocampista aspetta l'arrivo del sostituto, ovvero quell’O’Riley che l’Atalanta ha seguito a lungo prima di virare su Samardzic. Alto un metro e novantuno centimetri per novantaquattro chili, Romelu Lukaku è considerato uno degli attaccanti più forti in circolazione a dispetto di un fisico che non è quello classico dei centravanti.