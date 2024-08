Gaetano e Folorunsho: si tratta per il doppio addio I due centrocampisti restano sul mercato

Il reintegro in rosa e la probabile panchina domani contro il Bologna non leva Gianluca Gaetano dal mercato. Il Cagliari continua a farsi avanti, manifestando interesse per il centrocampista ex Primavera. Il Napoli non lo ha tolto dal mercato e attende un’offertaconcreta. La valutazione del club azzurro è di 15 milioni di euro. Stessa cifra chiesta per Michael Folorunsho, che continua a piacere alla Lazio. Anche in questo caso il Napoli aspetta un’offerta migliore rispetto alle precedenti per l’inizio della prossima settimana. Del resto il mercato chiuderà venerdì notte.