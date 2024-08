Conte "non vede l'ora" che finisca il mercato Rinforzi in ritardo e ancora polemiche su Osimhen, ma il campo ha dato le prime risposte

Mentre Conte si è tolto il peso della prima vittoria in campionato, e in casa Napoli si torna ad avere fiducia, è il mercato a non lasciare scampo alle preoccupazioni dei tifosi. Roberto Calenda, l'agente di Victor Osimhen, apre l'ennesima polemica sul suo assistito, utilizzando toni perentori per smentire le voci sull'Arabia. "Victor non è un pacco - scrive il procuratore sui social - ha ancora tanto da dare in Europa", segnale chiaro di quale sia la volontà del calciatore, che ha tempo fino a venerdì a mezzanotte per trovarsi una squadra.

Il Napoli, che ha fatto praticamente tutto il mercato senza contare sugli introiti della sua cessione, aspetta notizie dal Paris Saint Germain. Tuttavia, la data del 30 agosto potrebbe non essere la fine di questa lunga telenovela, visto che il mercato in Arabia chiude il 6 ottobre. Nella peggiore delle ipotesi Osimhen avrà tempo di riflettere se accettare la destinazione saudita o rimanere fino a gennaio da separato in casa. Intanto il Napoli si muove: si lavora ai diritti di immagine per Lukaku, mentre McTominay si sta liberando dal Manchester United. Il club azzurro ha messo in standby il centrocampista Gilmour, in attesa di sistemare le cessioni di Mario Rui, Folorunsho e Gaetano.