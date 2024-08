Gaetano prepara le valigie: il Cagliari lo aspetta Il centrocampista è in partenza nell'ultimo giorno di mercato

Cagliari a un passo dal trequartista del Napoli GianlucaGaetano (nella foto), classe 2000:l’affare dovrebbe oggi senza dimenticare gli impicci e imprevisti dell’ultima giornata di calciomercato, che chiude oggi a mezzanotte. Club rossoblù e partenopeo al lavoro anche in queste ore per limare gli ultimi dettagli. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. La cifra per il cartellino a fine stagione sarebbe già stata fissata: circa sei milioni.