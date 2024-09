IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Compratori" ovunque La rapina del rolex di Neres, a Napoli è un orologio ricercatissimo...

Napoli è una città strana, preferisce un orologio - sempre scontatamente lo stesso, come in un'ipnosi - alla sua sacrale reputazione. Confesso di essere annoiato da tanta ottusità e condivido con voi il pensiero di un amico. "Perché a volte mi chiedo" - mi ha scritto - "ma questi orologi rubati li riacquistano solo i camorristi?". C'è un equivoco di fondo, la libertà è bellissima, ma a Napoli pare non valga, almeno se indossi un Rolex (spero non sia pubblicità occulta), da 100.000 euro poi. Qualcuno spieghi a David Neres (e a sua moglie) che, da queste parti, per quella marca, ci sono "compratori" ovunque?