Dopo Osimhen ci sono altri due "casi" da sistemare Folorunsho chiarirà con Conte e sarà reintegrato, mentre Mario Rui proverà a trovare una squadra

Risolta - almeno per ora - la grana Osimhen, con l'attaccante nigeriano passato ufficialmente al Galatasaray in prestito, il Napoli sfrutterà il periodo della sosta per lavorare ad altre due situazioni delicate. Il club azzurro deve fare i conti con la lista per la Serie A che non ha spazio per tutti i giocatori. Rimane fuori Mario Rui, che durante il mercato ha rifiutato cinque destinazioni, tra cui due club europei e un'offerta del San Paolo con ingaggio superiore a quello attuale. Un comportamento che ha portato alla rottura col suo agente, Mario Giuffredi. Al terzino portoghese non resta che sperare in qualche chiamata dove il mercato è ancora aperto: anche in questo caso potrebbe aprirsi una pista in Turchia. Al contrario, un altro degli eroi dello scudetto rischia di passare una stagione da emarginato.

Sarà invece reintegrato Michael Folorunsho, che andrà a occupare l'ultimo posto libero in lista. Il centrocampista ex Verona, fresco di rinnovo, è stato messo fuori da Conte, con cui non è scattato il feeling. Servirà un chiarimento con l'allenatore per riabilitare il centrocampista, che è stato a lungo cercato dalla Lazio. Intanto, domani è fissata la ripresa degli allenamenti. Conte riprenderà senza undici nazionali, tra cui i nuovi acquisti McTominay e Gilmour, entrambi in ritiro con la Scozia. Sarà presente Romelu Lukaku, che sia ieri che oggi si è allenato da solo per recuperare al più presto la miglior condizione.