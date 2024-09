Napoli, oggi la ripresa senza undici nazionali Gli azzurri torneranno in campo domenica 15 settembre a Cagliari: si giocherà alle 18

Si torna a lavorare in casa Napoli. Dopo la pausa di tre giorni, oggi gli azzurri si ritrovano a Castel Volturno. Naturalmente ci sarà anche Lukaku che non ha voluto giocare con il Belgio. Il gigante, nonostante il riposo degli altri, si è recato lo stesso al centro sportivo domitiano per allenarsi da solo assieme ad un preparatore. Vuole bruciare le tappe Big-Rom. Oggi aspetterà i compagni e naturalmente il suo allenatore preferito. Al quale ha già fatto il regalo del gol del pareggio contro il Parma che ha dato il via al sorpasso finale firmato da Anguissa.

Conte comincerà apreparare la sfida del 15 settembre in casa del Cagliari. All’appello mancheranno ultimi elementi. Si tratta di di McTominay e Gilmour impegnati in Nations League. Così come Meret, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori (l’Italia di Spalletti affronterà Francia e Israele), Lobotka con la Slovacchia, Rrahmani con il Kosovo e Kvaratskhelia con la Georgia. Anguissa sarà impegnato col Camerun per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, mentre Rafa Marin è con la Spagna U.21 per quelle agli Europei. Popovic sarà impegnato in amichevole con la Serbia U.19.